Gelsenkirchen: Vier mutmaßliche Einbrecher geschnappt

Gelsenkirchen-Horst. Vier Männer müssen sich wegen Einbruchs verantworten. Die Gelsenkirchener Polizei stellte das Quartett nach kurzer Flucht.

Vier mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei Gelsenkirchen dank eines schnellen Zeugenhinweises gestellt.

Kellereinbruch in Gelsenkirchen – Beifahrer (33) kommt aus Gelsenkirchen

Ein 49 Jahre alter Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Reichenberger Straße im Stadtteil Horst hatte am Sonntag, 13. August, gegen 0.50 Uhr hatte verdächtige Geräusche im Hausflur gehört. Als er nachschaute, stieß er auf drei Männer, die fluchtartig das Haus verließen und in einem schwarzen Auto davon fuhren. Im Keller stellte der 49-Jährige dann einen aufgebrochenen Kellerraum fest.

Alarmierte Polizisten stoppten den beschriebenen schwarzen Seat kurz darauf im Bereich der Uferstraße in Schalke-Nord und kontrollierten den 27-jährigen Fahrer, der in Deutschland keine Meldeadresse hat, sowie einen 33-jährigen Beifahrer aus Gelsenkirchen und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 22 und 28 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Das Fluchtfahrzeug ist auf eine Halterin in Gelsenkirchen zugelassen, Erkenntnisse dazu, dass es gestohlen worden ist, liegen der Polizei nicht vor.

Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten diverse Werkzeuge, die sie sicherstellten. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnten sie ihre Zellen wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

