Gelsenkirchen: Videospiele-Dieb noch heute vor dem Richter

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein ertappter Dieb muss sich bereits einen Tag nach dem Diebstahl vor einem Richter in Gelsenkirchen verantworten.

Kaum festgenommen und schon vor dem Richter ist ein Ladendieb gelandet, den die Gelsenkirchener Polizei festgenommen hat.

Dieb stiehlt Videospiele im Wert von knapp 1000 Euro in der Gelsenkirchener City

Der 31-jährige Mann aus Tschechien ist am Mittwoch, 12. April, von einer Detektivin dabei beobachtet worden, wie er gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft an der Bahnhofstraße hochwertige und teure Videospiele in einen Rucksack packte und den Laden verließ – ohne zu bezahlen. Die Videospiele haben nach Polizeiangaben einen Wert von knapp 1000 Euro.

Ladendetektive stellten ihn kurz darauf und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest, weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und eine geforderte Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Bedeutet: Unter bestimmten Voraussetzungen – beispielsweise eindeutige Beweislage, kein fester Wohnsitz – können Verdächtige innerhalb von 24 Stunden verurteilt werden. Gegen den Mann aus Tschechien wird also noch am Donnerstag (13. April) die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen eröffnet.

