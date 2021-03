Ein Besucher des Louvre in Paris fotografiert die echte „Mona Lisa“: Im April will die Gelsenkirchener VHS

Kunst & Bildung Gelsenkirchen: VHS will Rätsel um Mona Lisas Lächeln lösen

Die VHS Gelsenkirchen lädt zu einem Kunstkrimi im Internet ein: Dort soll das Rätsel um das mysteriöse Lächeln der Mona Lisa gelöst werden.

Die Mona Lisa ist eines der berühmtesten und vielleicht rätselhaftesten Gemälde der Welt. Doch wer stand dem Maler Leonardo da Vinci eigentlich Modell für das Kunstwerk? Was hat es mit dem besonderen Lächeln auf sich? In einem digitalen Kunstkrimi geht die Gelsenkirchener Volkshochschule diesen und weiteren Fragen am Montag, 19. April, ab 19 Uhr auf den Grund.

Schon im Vorfeld können sich die Teilnehmenden mit dem Fall beschäftigen

Die Besonderheit dieses Abends ist, dass sich die Teilnehmenden bereits im Vorfeld aktiv mit dem Thema beschäftigen können, aber nicht müssen. Auf Wunsch wird das komplette Beweismaterial in Form eines illustrierten eBooks gegen einen kleinen Aufpreis vorab zur Verfügung gestellt.

So können alle vorhandenen Beweise (Bilder, Texte usw.) von den Teilnehmenden vor Kursbeginn in Eigenstudium analysiert werden.

Am Kurstermin findet dann eine Kurzdarstellung aller Fakten durch die Moderatorin, ein ausgiebiger Austausch mit dem Publikum und die gemeinsame Auflösung des Falls statt. Technische Voraussetzungen: ein internetfähiges Endgerät mit Lautsprechern oder Kopfhörern. Kursentgelt (ohne eBook): fünf Euro. Anmeldung im Netz: www.vhs-gelsenkirchen.de.