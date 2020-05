Die Situation in Brasilien beleuchtet ein Vortrag bei der VHS Gelsenkirchen.

Weltgeschehen Gelsenkirchen: VHS-Vortrag zur Zukunft in Brasilien

Gelsenkirchen. Die Volkshochschule Gelsenkirchen bietet ein Online-Referat von Prof. Dr. Ursula Prutsch über die Entwicklung in dem südamerikanischen Land.

Brasilien, der größte lateinamerikanische Staat, wurde von 1964 bis 1985 von Diktatoren regiert. Mit der Verfassung von 1988 schien der Wille zu einer transparenten demokratischen Kultur besiegelt zu sein. Die Regierungen von Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Rousseff brachten Brasilien internationale Wertschätzung ein: durch ihre Sozialpolitik und ihr Bemühen, Rassismus und Diskriminierung zu überwinden. Mit der Wahl von Jair Messias Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens wird das Land um Jahrzehnte zurückgeworfen, werden politische Errungenschaften zerstört.

In einem Online-Vortrag der Reihe „vhs.wissen live“ am Mittwoch, 27. Mai, geht Prof. Dr. Ursula Prutsch, Professorin am Amerika-Institut der LMU München, den Fragen nach, wie der Wahlerfolg Bolsonaros zu begründen ist und welche Gefahren seine Politik für die Zukunft Brasiliens birgt.

Empfang per Kopfhörer

Der kostenfreie Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und kann von Zuhause aus verfolgt werden. Dafür ist lediglich ein internetfähiges Endgerät mit Lautsprechern oder Kopfhörern notwendig. Zum Erhalt des Zugangslinks ist eine formlose Anmeldung bei der Volkshochschule Gelsenkirchen unter brigitte.schneider@gelsenkirchen.de notwendig. Informationen zu allen Online-Veranstaltungen auf www.vhs-gelsenkirchen.de.