Gelsenkirchen verzeichnet weniger Bewerber für Lehrstellen

Gelsenkirchen. Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen zeigt einen negativen Trend im Ausbildungsmarkt auf: Es gibt immer weniger Bewerberinnen und Bewerber.

Die Zahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz in Gelsenkirchen ist spürbar zurückgegangen. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2020 meldeten sich 1452 Interessierte, das sind 234 weniger als im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen veröffentlichte die Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen am Freitag.

Arbeitgeber meldeten insgesamt 1047 Ausbildungsstellen. Das entspricht einem Zuwachs um 3,5 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende April seien laut Arbeitsagentur noch 781 Bewerber unversorgt gewesen (ein Minus von 15,2 Prozent im Vergleich zu April 2020). Dem stehen 610 noch unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber (minus 12,9 Prozent).

Möglichkeiten der beruflichen Orientierung durch Praktika fehlen

„Eigentlich ist das Frühjahr die Zeit, in der auf dem Ausbildungsmarkt sehr viel in Bewegung kommt. Eigentlich…“, resümiert Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der hiesigen Agentur für Arbeit. „Denn leider mussten wir erneut feststellen, dass die Zahl der Jugendlichen, die sich für eine Ausbildungsstelle interessieren, immer weiter zurückgeht.“ Mögliche Gründe dafür sieht Thiemann in der Corona-Pandemie, weil dadurch häufig Möglichkeiten der beruflichen Orientierung durch Praktika fehlen würden.

„Aber Ausbildung lohnt sich immer“, appelliert Thiemann noch einmal nachdrücklich in Richtung der jungen Menschen: „Ihr seid damit nicht nur auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, sondern eine Ausbildung stärkt immer auch das Selbstbewusstsein.“

