Gelsenkirchen: Verwarnungsflut für E-Roller-Flitzer

Immer wieder Ärger mit den kleinen Flitzern: Rücksichtlos geparkte oder gefährlich schnell durch Fußgängerzonen schießende E-Roller sind ein Dauerthema für viele Menschen in Gelsenkirchen. Die Polizei reagiert auf dieses größer werdende Problem mit Schwerpunktkontrollen.

E-Roller in der Gelsenkirchener Innenstadt: Polizei bittet Fahrer 28 Mal zur Kasse

Bei einer solchen Kontrolle am Mittwoch, 6. September, in der Gelsenkirchener Innenstadt haben Beamte zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. In der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr erhoben die eingesetzten Beamten 28 Verwarngelder, weil unter anderen Fußgängerzonen mit einem E-Scooter befahren oder zu viele Personen auf einem E-Scooter befördert wurden.

Auch Autofahrer standen im Fokus der Einsatzkräfte. Auch ihnen wurde in mehreren Fällen Verstöße zur Last gelegt. Weiterhin wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und ein Strafverfahren eingeleitet, weil ein E-Scooter-Fahrer seinen fahrbaren Untersatz nicht pflichtgemäß versichert hatte.

Die Polizeibehörde kündigte an, solche gezielten Kontrollen weiter fortzuführen.

