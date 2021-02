Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In Gelsenkirchen ist es am vergangenen Mittwoch zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet.

Die Polizei Gelsenkirchen hat eine Mordkommission eingerichtet, nachdem es am Mittwoch, 24. Februar, in Bulmke-Hüllen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen ist. Nach gemeinsamen Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Essen hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Olgastraße um 0:22 Uhr „lautes Geschrei und Gepolter“. In der Folge wurden Polizeibeamte alarmiert.

Gelsenkirchener Polizei findet schwer verletzten Mann in einer Wohnung

Als diese in der Wohnung eintrafen, hatte eine Gruppe von vier bis fünf Personen das Haus bereits verlassen. Die Personen seien laut Zeugenaussagen in zwei Pkw gestiegen und in unbekannte Richtung weggefahren. In der Wohnungs selbst trafen die Polizisten auf einen schwer verletzten 23-Jährigen, der zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

