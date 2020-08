Gelsenkirchen: Versuchter Raub mit Clownsmaske und Messer

Ein Unbekannter mit Clownsmaske und Messer griff am Freitagabend einen Gelsenkirchener an.

Gelsenkirchen-Buer. In Buer greift ein Unbekannter am Freitagabend einen Gelsenkirchener an – der Raub mit Maske und Messer misslingt.

Ein Unbekannter mit Clownsmaske und Messer griff am Freitagabend (7. August) einen 26-Jährigen in Buer an und versuchte, diesen auszurauben. Der Gelsenkirchener kam mit dem Schrecken davon, die Polizei bittet jetzt Hinweise.

Gegen 22.45 Uhr war der 26-Jährige zu Fuß im Bereich der Kreuzung Urbanusstraße/Romanusstraße unterwegs, als der Unbekannte mit Maske aus dem Gebüsch sprang – und mit dem Messer in der Hand Bargeld und Handy forderte. Als der Gelsenkirchener mitteilte, dass er weder das Eine noch das Andere dabei habe, flüchtete der mutmaßliche Täter nach Polizeiangaben auf der Romanusstraße.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt den Mann als 1,90 Meter groß, mit schwarzer Kleidung und weißen Schuhen der Marke Nike. Hinweise gehen an 0209-3658112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209-3658240 (Kriminalwache).