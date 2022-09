Gelsenkirchen: Verstöße in Kiosken und Supermärkten geahndet

Bei einer Kontrolle in Gelsenkirchen bemängelten Kräfte des Finanzamts in drei Fällen die Kassenführung in Kiosken und Supermärkten. In einem weiteren Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gelsenkirchen. Mal waren es Verstöße gegen die Hygieneverordnung oder bei der Kassenführung und Preisauszeichnung: Kioske, Tankstellen und Supermärkte im südlichen Stadtgebiet waren Ziel einer Schwerpunktkontrolle in Gelsenkirchen. Insgesamt wurden sieben Betriebe überprüft und etliche Mängel festgestellt.

Gelsenkirchener Lebensmittelkontrolle entdeckt Hygienemängel

Kräfte der Stadt Gelsenkirchen, der Polizei und des Zolls sowie des Finanzamts haben am Montag insgesamt sieben Kioske, Trinkhallen, Supermärkte und Tankstellen kontrolliert. Wie bereits bei einer ähnlichen Überprüfung Ende August wurden auch diesmal verschiedene Verstöße geahndet.

So hat die Lebensmittelkontrolle in fünf Betrieben Hygienemängel entdecken und musste zusätzlich in vier Objekten ein Verkaufsverbot wegen der fehlenden deutschen Kennzeichnung von Waren aussprechen, teilt die Stadt mit. In vier Fällen stellte das Umweltamt Pfandverstöße fest. In einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ausgefertigt, in den anderen blieb es bei einer Verwarnung.

Eine Anzeige gab es auch nach einem Verstoß gegen die Gewerbeabfallverordnung. Moniert wurden ebenfalls in drei Fällen mangelhafte Preisauszeichnungen, fehlende Nichtraucherschutz- und Jugendschutzhinweise, zu hohe Lärmbelästigungen und gleich mehrfach auch fehlerhafte Kassenführung. In einem weiteren Fall wird durch das Finanzamt ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Zoll hat insgesamt 36 vermutlich gefälschte E-Zigaretten beschlagnahmt. Hier besteht der Verdacht der Steuerhehlerei und des Verstoßes gegen das Markengesetz.

