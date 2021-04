Gelsenkirchen verschärft ab 1. Mai das Alkoholkonsum-Verbot

Mitarbeiter des jeweiligen Ordnungsamtes kontrollieren in jeder Ruhrgebietsstadt, ob die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden – so auch in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte verschärft die Stadt Gelsenkirchen das Alkoholkonsum-Verbot. Die neuen Regeln gelten ab dem 1. Mai.

Aufgrund der immer noch hohen Inzidenzwerte hat die Stadt Gelsenkirchen weitere Schutzmaßnahmen veranlasst: Ab Samstag, 1. Mai, gilt ein Alkoholkonsumverbot unter freiem Himmel in bestimmten Bereichen. Die Regelungen zur Maskenpflicht sowie die Grill- und Picknickverbote werden verlängert. Außerdem sind die Bolzplätze an der Caubstraße und am Thomas-Morus-Weg ab sofort gesperrt. Ab morgen kann auch die Skateranlage Am Schalker Verein nicht mehr genutzt werden.

Kein Alkoholkonsum im Bulmker Park und im Nordsternpark

An allen genannten Orten ist es laut Stadtverwaltung in der Vergangenheit zu größeren Menschenansammlungen und zur Missachtung der Coronaschutzverordnung gekommen. Dies war auch beim gemeinsamen Alkoholkonsum an verschiedenen Orten der Stadt zu beobachten. Deshalb ist der Konsum von Alkohol von 10 Uhr bis um 22 Uhr in bestimmten Bereichen verboten. Nach 22 Uhr greift ohnehin die Ausgangssperre.

Das Alkoholkonsumverbot gilt in allen Bereichen, in denen bereits das Grillen und Picknicken verboten ist – etwa im Bulmker Park, Nienhauser Busch, Nordsternpark, im Stadtgarten, in der Marina Graf Bismarck, in der Parkanlage Schloss Berge, im Glückauf-Park Hassel, auf dem Josef-Büscher-Platz in Horst und in der Parkanlage rund um das Michaelshaus in Buer.

Alkoholkonsum ist auch in den ausgewiesenen Fußgängerzonen untersagt

An Sonn- und Feiertagen ist zudem der Konsum von Alkohol in den ausgewiesenen Fußgängerzonen Bahnhofstraße und Hochstraße einschließlich der jeweiligen Nebenstraßen untersagt. Generell gilt, dass in den Bereichen mit einer Maskenpflicht, die Maske nur zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken abgesetzt werden darf. Die Masken dürfen daher nicht zum Rauchen oder zum Trinken von Alkohol abgesetzt werden.

Maskenpflicht herrscht in ausgewiesenen Bereichen fortan in der Zeit von 8 bis 22 Uhr mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen. Informationen zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus gibt es unter www.gelsenkirchen.de/corona.

