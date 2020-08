Gelsenkirchen: Verletzter und 15000 Euro Schaden nach Unfall

Auf der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel hat ein alkoholisierter Duisburger einen Unfall verursacht.

Gelsenkirchen-Hassel. Ein alkoholisierter Mann aus Duisburg ist in Gelsenkirchen-Hassel mit einem Mann aus Marl zusammengestoßen. Entstanden ist ein hoher Schaden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel ist am Freitag (28.8.) ein Mann aus Marl verletzt worden. Verursacht hat den Unfall ein Duisburger, der unter Alkoholeinfluss stand.

Der 40-jährige Duisburger war gegen 6 Uhr morgens mit seinem Opel auf der Polsumer Straße Richtung Marl unterwegs und wollte ach Angaben der Polizei links in die Ulfkotter Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr der 59-jährige Mann aus Marl mit seinem Audi auf der Polsumer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Der Marler erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, dort wurde er stationär aufgenommen. Der Duisburger führte am Unfallort einen positiven Alkoholtest durch und musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden: 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.

