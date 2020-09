Gelsenkirchen: Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Rettungskräfte mussten am Montagnachmittag zu einem Unfall in Gelsenkirchen-Rotthausen ausrücken: Zwei Autofahrer waren dort zusammengestoßen.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Zwei Essener stießen in Rotthausen mit ihren Autos zusammen. Beide Fahrer und ein Beifahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Drei Verletzte und etwa 15.000 Euro Gesamtschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Gegen 14.50 Uhr war ein 38-jähriger Dacia-Fahrer auf der Steeler Straße stadteinwärts unterwegs. Als der Essener im Kreuzungsbereich nach links in die Schemannstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Mercedes eines 46-jährigen Esseners, der auf der Steeler Straße in Richtung Essen fuhr.

Alle Unfallopfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer und den 25-jährigen Mitfahrer des Dacias ins Krankenhaus. Der 38-Jährige musste dort stationär aufgenommen werden, die beiden anderen konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.