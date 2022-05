Gelsenkirchen: Verletzte nach Schlägerei in Flüchtlingsheim

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in einer Gelsenkirchener Flüchtlingsunterkunft ist es am vergangenen Samstag, 7. Mai, gekommen.

Gelsenkirchen-Erle. Bei einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft sind in Gelsenkirchen zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Kind (11) und Mann (39) müssen nach Schlägerei in ein Gelsenkirchener Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, sind am Samstag, in einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Erle zwei Familien aneinandergeraten. Bei der Schlägerei sei es „zu wechselseitigen Körperverletzungen“, so die Polizeibehörde. Einem Sprecher zufolge habe ein Streit unter Kindern auf die Erwachsenen übergegriffen, so dass am Ende zehn Personen in den Konflikt involviert gewesen seien. Ein Erwachsener sei dann handgreiflich geworden.

Polizeibeamte wurden um 21.15 Uhr zur Adenauerallee gerufen, um zu helfen. Zwei Personen, ein 39 Jahre alter Mann und ein elfjähriges Kind, wurden von Rettungskräften behandelt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Was Auslöser des Streits gewesen ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

