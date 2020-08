Gelsenkirchen verlegt wegen Corona zahlreiche Wahl-Lokale

Gelsenkirchen. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnt. Die Stadtverwaltung informiert über Details zu den Wahllokalen. Briefwahl ist auf Antrag möglich.

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen für die Wahlen am 13. September 2020 beginnt am Mittwoch 12. August. Wer bis zum 22. August keine Wahlbenachrichtigung erhalten und Zweifel wegen seiner Wahlberechtigung hat, kann sich beim Wahlamt unter 0209 169-4025 melden. Mit der Wahlbenachrichtigung kann der Wahlraum aufgesucht werden. Zur Vorbereitungen stellt die Stadt eine Karte mit den Anschriften der Wahlräume zusammen: www.gelsenkirchen.de/wahlen.

Wahlräume mussten wegen der Corona-Situation teils ausgetauscht werden. Es wurde zum Bespiel komplett auf Senioren- und Pflegeheime verzichtet und vermehrt auf städtische Räumlichkeiten ausgewichen.

Statt am Wahlsonntag, 13. September, im Wahlraum abzustimmen können die Berechtigen auch eine der beiden barrierefreien Wahlscheinstellen ab dem 17. August in der Horster Straße 6 in Buer und im Atrium des Hans-Sachs-Hauses in der Ebertstraße 11 in der Altstadt aufsuchen. Die Wahlscheinstellen sind vom 17. August bis zum 11. September geöffnet. Und zwar montags bis mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr, am Freitag, 11. September, haben sie letztmalig von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Alternativ können Berechtigte sich die Briefwahlunterlagen auch zuschicken lassen. Antragsvordrucke gibt es auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen. Anträge sollten frühzeitig gestellt werden, da der Postversand einige Zeit in Anspruch nimmt.