Gelsenkirchen: Verkauf eines Sportplatzes provoziert Protest

Die Gelsenkirchener Ortsgruppe von Fridays for Future bei einer Demo im Oktober vor der Commerzbank. Am Samstag (4. Dezember) wollen die Aktivisten gemeinsam mit dem Reitverein ETuS in Ückendorf protestieren.

Gelsenkirchen. Fridays for Future Gelsenkirchen und der Reitverein ETuS protestieren am Samstag an der Dessauer Straße in Ückendorf. Worum es dabei geht.

Fridays for Future (FFF) Gelsenkirchen hat gemeinsam mit dem Reitverein ETuS eine Demonstration in Ückendorf für Samstag (4. Dezember) angekündigt, um gegen den geplanten Verkauf des Sportplatzes an der Dessauer Straße und die anschließende Versiegelung des Platzes zu protestieren.

Fridays-for-Future-Demo richtet sich gegen geplanten Fleischbetrieb

Hintergrund ist der Plan eines Investors, auf der Fläche eine Gewerbehalle für seinen Fleischbetrieb zu errichten, wie die FFF-Ortsgruppe mitteilte. „Dies hätte die Versiegelung und Bebauung einer der wenigen Freiflächen in diesem Teil von Ückendorf zur Folge, was für das Stadtklima fatal wäre, da die Fläche jetzt schon in einer Hitzeinsel liegt“, heißt es in der Demo-Ankündigung.

Zum Thema: Darum bangt ein Gelsenkirchener Reitverein um seine Zukunft

Der Reitverein ETuS. Gelsenkirchen 1996 bangt um seine Existenz, da ein Investor am benachbarten Fußballplatz einen Fleischbetrieb plant – was nach Angaben des Vereins erhebliche Auswirkungen auf den Reitbetrieb haben würde. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

FFF unterstützt die Idee des Reitvereins, die Fläche in eine Grünanlage umzugestalten. Zudem sei die Fleischindustrie für einen massiven CO2-Ausstoß und Tierleid verantwortlich. „Die Stadt stellt mal wieder die Interessen der Wirtschaft über die der Menschen vor Ort und den Klimaschutz. Deshalb protestieren wir gemeinsam mit den Betroffenen, die sich schon länger gegen die Pläne wehren“, teilte FFF-Aktivistin Carla Wittenberg mit.

Lesen Sie auch:Klimakrise: Fridays verzweifeln am Tempo in Gelsenkirchen

Die Demonstration beginnt um 14 Uhr vor dem Justizzentrum in Ückendorf. Nach Redebeiträgen dort sollen die Teilnehmer weiter zum Sportplatz ziehen, wo eine Abschlusskundgebung mit weiteren Reden stattfinden wird.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen