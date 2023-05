Gelsenkirchen: Verein Anno 1904 baut Inklusions-Beratung aus

Der Vorstand des Vereins Anno 1904 vor dem Vereinslokal an der Schalker Meile in Gelsenkirchen: im Bild Klaus Dieter Seiffert, Manni Beck, Martina Lilla-Oblong und Zeki Berber (v.l.n.r.)

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Verein Anno 1904 will sich in Schalke-Nord künftig stärker um die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen kümmern.

Der an der Schalker Meile ansässige Verein Anno 1904 e.V. will sich künftig noch umfangreicher um das Thema Inklusion kümmern. Eine entsprechende Satzungsänderung, die das Inklusions-Engagement und die Quartiersarbeit des Vereins stärken sollen, wurde jetzt verabschiedet, ein entsprechender Eintrag ins Vereinsregister ist beantragt. Der Vorsitzende Zeki Berber betont: „Natürlich waren, sind und bleiben wir ein Verein, der die Fankultur im Zusammenhang mit dem FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. pflegt. Wir verbinden dieses Engagement aber schon immer auch mit der Förderung von Inklusion und der Entwicklung des Stadtteils Schalke-Nord, in dem mit der Kampfbahn Glückauf ein wichtiger Identifikationsort aller Schalkerinnen und Schalker liegt.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Inklusionsbeauftragter des Vereins ist Klaus-Dieter Seiffert. Er bietet im Vereinsheim an der Kurt-Schumacher-Str. 133 Beratung und einen Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung an. Zudem, so Schriftführerin Martina Lilla-Oblong, bringe man sich bei allen zivilgesellschaftlichen und städtischen Aktivitäten zur Förderung des Stadtteils Schalke-Nord ein. Weiterhin im Blick ist die Einrichtung eines Quartiersgartens auf der Schalker Meile. Bei der Qualifizierung als Stützpunkt des inklusiven sozialen Engagements habe die Stadt sehr geholfen. Zu den Angeboten des Vereins gehören psychosoziale Beratung, Vorträge, Gesprächskreise, Darts-Turniere und Filmabende sowie der Fan-Treff an Heimspieltag.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen