Gelsenkirchen: Verdis „König für einen Tag“ im Musiktheater

Oleh Lebedyev, Benjamin Lee und Lina Hoffmann in einer Szene der Verdi-Oper „Un giorno di regno“, die am 9. Juni in Gelsenkirchen Premiere feiert.

Gelsenkirchen. Verdis komische Oper „Un giorno di regno“ feiert in einer Inszenierung vier großer Opernhäuser aus NRW in Gelsenkirchen Premiere.

Guiseppe Verdi hat nur zwei komische Opern vertont. Das Opernstudio NRW, in dem das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier mit Theatern in Essen, Dortmund und Wuppertal zusammenarbeiten, hat sich in diesem Jahr für Verdis „Un giorno di regno“ (wörtlich: König für einen Tag) als Gemeinschaftsinszenierung entschieden. Die Geschichte vom Kavalier Belfiore, der in die Kleider des polnischen Königs schlüpft, um diesem die unbemerkte Rückkehr aus dem Exil in seine Heimat zu ermöglichen, feiert in Gelsenkirchen am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr im Großen Haus in Gelsenkirchen Premiere.

Drei Vorstellungen in Gelsenkirchen

Als falscher König versucht Belfiore nebenbei auch noch, eine Doppelhochzeit zu verhindern, bei der auch seine Angebetete einen ungeliebten Mann heiraten soll. Ein irrwitziges Labyrinth der Heiratsversprechen entsteht, bevor schlussendlich die richtigen Paare zusammenfinden. Regisseur Roman Hovenbitzer verschärft in seiner Inszenierung das humoristische Verwirrspiel zusätzlich dadurch, dass er eine Theater-im-Theater-Ebene einzieht.

Nach dem Doppelabend „Das Wundertheater/Wachsfigurenkabinett“ im vergangenen Jahr präsentiert das Opernstudio NRW mit „Un giorno di regno“ auch seine diesjährige Produktion zum Spielzeitende im Musiktheater im Revier. Nach der Premiere ist die Inszenierung in Gelsenkirchen zudem am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr sowie am Sonntag 18. Juni um 16 Uhr zu sehen.

Karten gibt es an der Theaterkasse unter 0209 4097200 oder per Email an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de

