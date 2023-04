Gelsenkirchen: Verdächtiger mit Messer in Klinik gesichtet

Gelsenkirchen. Ein Unbekannter, der mit einem Messer ins Marienhospital Gelsenkirchen ging, sorgte für Alarm. Vor Ort erlebte die Polizei eine Überraschung.

Mehrere Streifenwagen fuhren am Donnerstag, 27. April, zum Marienhospital in Ückendorf, weil Mitarbeiter und Krankenhausbesucher beobachtet hatten, wie ein Mann mit einem Messer in der Hand den Eingangsbereich betrat und in Richtung der Notaufnahme lief.

Die Polizeibeamten durchsuchten umgehend das Krankenhaus und fanden den Mann auch bereits nach kurzer Zeit. Mit der Schusswaffe im Anschlag forderten sie ihn auf, sich auf den Boden zu legen, wo er gefesselt und durchsucht wurde. Nur: Bei der Durchsuchung wurde kein Messer aufgefunden.

Brotmesser für den betagten Vater lag in der Schublade

Der verschreckte 62-Jährige gab den Beamten jedoch einen zielführenden Tipp: Das Messer liege im Nachttisch seines 88-jährigen Vaters. Er habe es ihm mitgebracht, damit er sein Brot in der Klinik klein schneiden und entsprechend besser kauen kann. Die Überprüfung der Aussage zeigte: Der Mann sagte die Wahrheit, in der Schublade fand sich ein kleines Brotmesser.

Abschließend baten die Beamten den Mann nach Aufnahme der Personalien nur noch, künftig sensibler mit mitgeführten Messern umzugehen. Weitere Folgen hat der Einsatz für den fürsorglichen Sohn nicht.

