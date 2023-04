Gelsenkirchen: Vater und Sohn stellen mutmaßliche Erpresser

Gelsenkirchen-Buer. Strafanzeige statt Beutegeld: Zwei räuberische Teenager sind in Gelsenkirchen von ihrem Opfer und seinem Vater gestellt worden.

Opfer einer räuberischen Erpressung wurde ein 17-jähriger Gelsenkirchener. Womit die tatverdächtigen Jugendlichen wohl aber nicht gerechnet haben: dass ihr Opfer mit Verstärkung zum Tatort zurückkehrt. Ein Irrtum, wie sich schnell herausstellte – die Polizei nahm die beiden Teenager mit zur Wache.

Gelsenkirchener (17) schlägt mit Helfer räuberisches Duo (14) in die Flucht

Der Jugendliche wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch, 26. April, in der Nähe einer Straßenbahn-Haltestelle der Linie 302 an der Erlestraße von den beiden 14-jährigen Gelsenkirchenern angesprochen und unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Tat der Bedrohte aber nicht, stattdessen rief der 17-Jährige einen erwachsenen Passanten zur Hilfe. Daraufhin suchte das räuberische Duo das Weite.

Kurze Zeit später kam der 17-Jährige mit seinem Vater zurück an den Tatort, um nach den Tatverdächtigen zu suchen. In der Parkanlage Schloss Berge machten sie dann die beiden 14-Jährigen ausfindig und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten die Personalien der Minderjährigen fest, fertigten Strafanzeigen wegen räuberischer Erpressung und übergaben sie im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten.

