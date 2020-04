Gelsenkirchen: Ute Riegas-Chaikowski verlässt Kirchenkreis

Pfarrerin Ute Riegas-Chaikowski vom Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid mit Pfarrstelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid wechselt zum 1. Juni 2020 zur Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort mit Sitz in Freudenberg.

Gelsenkirchen. Evangelische Pfarrerin wird zum 1. Juni Leiterin der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort. Theologin arbeitet seit 1997 in Wattenscheid.

Eine neue Aufgabe übernimmt Ute Riegas-Chaikowski, bislang Pfarrerin des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid am Standort Wattenscheid: Sie wird zum 1. Juni neue theologische Leitung der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort mit Sitz in Freudenberg.

Sie folgt damit Pfarrer Leonhard Gronbach, der 2018 in den Ruhestand wechselte. Die Theologin bildet dann zusammen mit Oberin Sr. Christine Killies und Götz-Tilman Hadem (kaufmännische Leitung) den dreiköpfigen Vorstand des sozial-diakonischen Werks.

Gelsenkirchener Kirchenkreis verliert Pfarrerin mit Diakonie-Erfahrungen

Seit Ende 1997 arbeitet Pfarrerin Riegas-Chaikowski in der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid. Sie ist zudem stellvertretende Synodalassessorin im Evangelischen Kirchenkreis und vertritt in dieser Funktion den Kirchenkreis in Gremien von Verwaltung und Politik der Stadt Bochum. Als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats des Diakoniewerkverbundes Gelsenkirchen und Wattenscheid gGmbH, zu dem etwa Kliniken, Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen sowie Alten- und Jugendhilfeeinrichtungen gehören, verfügt sie über weitreichende Erfahrungen im diakonischen Kontext.

Die Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort ist mit ihren beiden diakonisch-gemeinnützigen Tochtergesellschaften Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH – Heimat für Heimatlose – und Tiele-Winckler-Haus GmbH in neun Bundesländern sozial-diakonisch tätig. Sie zählt rund 1350 Mitarbeitende.