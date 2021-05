Gelsenkirchen: Unterstützung beim Impfen für Gehörlose

Klaus-Dieter Seiffert, der nicht nur eine Selbsthilfegruppe leitet, sondern auch sonst aktiv Inklusionshilfe leistet, bietet Gehörlosen in Gelsenkirchen Hilfe rund um die Organisation und Durchführung von Impfterminen für sie an.

Gelsenkirchen. Für Gehörlose in Gelsenkirchen gibt es nun ein Hilfsangebot rund ums Impfen. Klaus-Dieter Seiffert von der Selbsthilfegruppe kümmert sich.

Hilfe für Gehörlose und Hörgeschädigte: Klaus-Dieter Seiffert; Leiter der Selbsthilfegruppe Schwerhöriger und Ertaubter Gelsenkirchen, bietet für alle Interessierten die Koordination eines Impf-Sammeltermins mit Dolmetscher an.

Sammeltermin für gehörlose Impfwillige in Gelsenkirchen

Bei seinen Beratungen informiert er Hörgeschädigte und Gehörlose, stellt eine Liste zusammen, sorgt für das Dolmetschen in Gebärdensprache und kümmert sich um einen gemeinsamen Termin im Impfzentrum. Wer Interesse an einem solchen Termin hat, kann sich bei der ehrenamtlichen Beratungsstelle für Gehörlose, Hörgeschädigte und andere des Anno 1904 e.V. im ehemaligen Tabakladen von Ernst Kuzorra und Stan Libuda, an der Kurt-Schumacher-Straße 121, melden.

Weitere Informationen gibt es auch via 01522-5856871 (Telefon, SMS, WhatsApp) oder per E-Mail an seiffert61@gmx.de“

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen