Gelsenkirchen: Unter Drogen, mit falschen Papieren unterwegs

Die Liste der Verfehlungen ist lang bei einem 22-jährigen Gelsenkirchener, den die Polizei am Dienstag, 29. November, aus dem Verkehr gezogen hat.

Gelsenkirchen-Schalke. Um Rausch zu schnell unterwegs gewesen ist ein Gelsenkirchener auf einem Krad. Der 22-Jährige hatte aber noch mehr auf dem Kerbholz.

Die Liste der Verfehlungen ist lang bei einem 22-jährigen Gelsenkirchener, den die Polizei am Dienstag, 29. November, aus dem Verkehr gezogen hat.

Vorwürfe an Gelsenkirchener: Hehlerei, Urkundenfälschung, Fahren unter Drogeneinfluss

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter der Drogen-Einfluss, Hehlerei und Urkundenfälschung wird dem jungen Gelsenkirchener vorgeworfen. Außerdem wurde der 22-Jährige per Haftbefehl gesucht. Das ist das Ergebnis einer Überprüfung, als Einsatzkräfte den Mann auf einem Krad um 12 Uhr an der Rolandstraße in Schalke anhielten, weil er zu schnell unterwegs gewesen ist.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Bei der Kontrolle stießen die Polizeibeamten unter anderem auf ein als gestohlen gemeldetes Telefon und einen gefälschten Ausweis. Ferner gab der 22-Jährige an, keinen Führerschein zu besitzen. Ein Drogentest schlug außerdem noch an. Den Gang ins Gefängnis aufgrund eines Haftbefehls verhinderte der 22-Jährige, in dem er den fälligen Geldbetrag bezahlte. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen