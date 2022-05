Gelsenkirchen: Unfallflüchtiger hat keinen Führerschein

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sich das Nummernschild merken konnte, hat die Gelsenkirchener Polizei einen Unfallflüchtigen ermitteln können. Der 27-jährige Autofahrer war am Montag, 9. Mai, in eine Kollision mit einem Bus verwickelt.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, einen Unfall mit einem Bus in Gelsenkirchen verursacht zu haben. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sich das Nummernschild merken konnte, hat die Gelsenkirchener Polizei einen Unfallflüchtigen ermitteln können. Der 27-jährige Autofahrer war am Montag, 9. Mai, in eine Kollision mit einem Bus verwickelt.

Sachschaden: Auto streift Linienbus auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr auf der Florastraße (Altstadt). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 27-Jährige auf der Florastraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug aus der Fahrspur nach rechts und streifte dabei einen Linienbus, der sich parallel daneben befand.

Der Autofahrer flüchtete nach der Kollision in dem Pkw in Richtung Grothusstraße. Eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen des flüchtenden Ford merken, woraufhin eine Motorradstreife zur Halteranschrift des Pkw fuhr und den vermeintlichen Unfallverursacher an seinem Auto antraf. Der 27-Jährige besitzt keinen gültigen Führerschein. Am Pkw und am Linienbus entstand Sachschaden.

