Gelsenkirchen: Unfallfahrer mit Handschellen ruhiggestellt

Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen. Strafverfahren für einen Gelsenkirchener. Der 35-Jährige hatte Alkohol und Drogen genommen und Unfallflucht begangen.

Erst mit Gewalt und der Androhung, Pfefferspray einzusetzen, hat sich ein widerspenstiger und flüchtiger Unfallfahrer Handschellen am Mittwoch, 30. November, anlegen lassen. Der 35-jährige Gelsenkirchener war berauscht durch Alkohol und Drogen.

Alkohol- und Drogentests bei Gelsenkirchener (35) positiv – keine Fahrerlaubnis

Nachdem eine Frau gegen 17.15 Uhr am Mittwoch bemerkte, dass ein weißer Transporter beim Einparkversuch an der Chattenstraße ein anderes Auto beschädigte und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte, machten Beamte das Fahrzeug an der Konradstraße ausfindig. Als sie bei dem Fahrer klingelten, roch er nach Alkohol und es schien, als hätte er auch Drogen genommen. Freiwillig durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht.

Der 35-jährige Gelsenkirchener widersetzte sich der Blutabnahme auf der Wache, wollte den Einsatz filmen. Nur mit Zwang und der Warnung vor einem Pfeffersprayeinsatz konnten dem Mann Handschellen angelegt werden. Zwei Beamte verletzten sich leicht, blieben aber dienstfähig. Der Mann besitzt außerdem keinen Führerschein.

