Gelsenkirchen: Unfallfahrer betrunken und ohne Führerschein

Das Abbremsen wegen eines Wildtieres (Symbolfoto) hat in Gelsenkirchen zu einem Auffahrunfall geführt.

Gelsenkirchen-Buer. Vorläufig festgenommen wurde ein Unfallfahrer in Gelsenkirchen. Auslöser: Sein Vordermann musste wegen eines Wildwechsels abrupt bremsen.

Das Abbremsen wegen eines Wildtieres hat in Gelsenkirchen zu einem Auffahrunfall geführt. Und zur Aufdeckung, dass der Unfallverursacher angetrunken war und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist.

1200 Euro Sicherheitsleistung: Unfallfahrer kann nicht zahlen – Festnahme in Buer

Weil ein „fuchsähnliches Tier“ seine Fahrbahn kreuzte, hat ein 30-jähriger Gelsenkirchener am Samstag, 29. Juli, gegen 21.45 Uhr auf der Vinckestraße in Buer kräftig auf die Bremse getreten. Zu schnell für einen hinter ihm fahrenden 34-jähriger Autofahrer, um rechtzeitig reagieren zu können: Er fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der vorwegfahrende Gelsenkirchener leicht verletzt. Der 34-Jährige und zwei weitere Personen, die ebenfalls in dem Auto saßen, blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Weil der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland zudem nicht die geforderte „Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro“ aufbringen konnte, um die Kosten für ein Strafverfahren abzudecken, wurde er vorläufig festgenommen.

Auf der Polizeiwache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab, sein stark beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Der leicht verletzte Gelsenkirchener wurde noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt.

