Gelsenkirchen: Unfall mit Streifenwagen, Diensthund verletzt

Ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei ist in einen Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen verwickelt worden. Fünf Insassen und ein Diensthund wurden verletzt.

Gelsenkirchen-Buer. Unfall in Gelsenkirchen mit sechs Verletzten - darunter fünf Menschen und ein Diensthund. Warum die Krefelder Polizei nun ermittelt.

Ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei ist in einen Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen verwickelt worden. Insgesamt fünf Insassen und ein Diensthund wurden verletzt.

Der Unfall geschah am Freitag, 28. Juli, gegen 20.15 Uhr. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zu dem Zeitpunkt nach Behördenangaben „mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht“ auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße und wollte die Kreuzung Emil-Zimmermann-Allee/Adenauerallee geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß der Einsatzwagen mit dem Auto einer 49-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen, die von der Adenauerallee in Richtung Schweidnitzer Straße unterwegs gewesen ist.

Unfall im Polizeieinsatz: Kommissaranwärter, Ausbilder und Diensthund verletzt

Die 49-Jährige sowie ihre 47-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ebenso leicht verletzt wurden die fahrende 22-jährige Polizeikommissarin, die 22-jährige Kommissaranwärterin auf dem Beifahrersitz und der 35-jährige Polizeioberkommissar, der auf der Rückbank des Streifenwagens saß.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste auch ein Diensthundeführer samt Polizeihund in einem zivilen Polizeifahrzeug stark auf die Bremse treten. Das abrupte Manöver führte dazu, das sich der gegen die Wand seiner Transportbox geschleuderte Hund ebenfalls verletzte. Es handelt sich aber nicht um den erfolgreichen Diensthund „Duke“, sondern um den Kollegen „Devil“.

Die Hundestaffel der Gelsenkirchener Polizei umfasst mehrere Führer und Tiere. Genug Reserve für die Verbrecherjagd hat die Polizei also auch weiterhin. Lesetipp: Floki sollte sterben, jetzt jagt er als Gelsenkirchener Polizeihund Verbrecher

Sowohl der Streifenwagen als auch das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen