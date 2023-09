Gelsenkirchen und Duisburg: Nirgendwo weniger Kita-Kinder

Insgesamt nahmen in NRW 161.026 Kinder unter drei Jahren ein Angebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch.

Gelsenkirchen/Duisburg. Nirgendwo in NRW gehen weniger Kinder in die Kita als in Duisburg und Gelsenkirchen. Wie die Betreuungsquote hier aussieht und wo sie Spitze ist.

31 Prozent aller unter dreijährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen sind laut „Information und Technik“ als Statistisches Landesamt am 1. März 2023 in einer Kindertagesbetreuung gewesen. Im regionalen Vergleich variierten die U3-Betreuungsquoten allerdings deutlich. Während im Kreis Coesfeld etwa 42,5 Prozent aller Kleinkinder in einer Kita oder bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut wurden, waren es in Gelsenkirchen nur 18,1 Prozent und in Duisburg nur 18,4 Prozent. Die meisten Kinder unter einem Jahr wurden 2023 anteilig in der Stadt Bonn (2,3 Prozent) betreut. Spitzenreiter bei der Betreuungsquote der Einjährigen war Münster mit 42,8 Prozent.

Insgesamt nahmen in NRW 161.026 Kinder unter drei Jahren ein Angebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch. Die U3-Betreuungsquote in NRW war damit um 0,6 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. 2022 hatte sie noch bei 30,4 Prozent, 2021 bei 29,6 Prozent und im Jahr 2018 bei 27,2 Prozent gelegen.

Neben den U3-Kindern befanden sich in NRW am 1. März 2023 weitere 484.832 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren in Kindertagesbetreuung. Die Betreuungsquote betrug in dieser Altersgruppe 89,7 Prozent; sie fiel damit geringer aus als in den Vorjahren (2022: 90,6 Prozent; 2021: 91,1 Prozent; 2018: 92,0 Prozent). Auch hier liegen Duisburg und Gelsenkirchen am Ende der Tabelle. In der Stadt an Rhein und Ruhr waren es 76,1 Prozent und in der Emscherstadt 78,8 Prozent.

