Unfallflucht Gelsenkirchen: Unbekannter fährt 21-Jährigen an und flüchtet

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein 21-Jähriger wurde bei einem Unfall in Ückendorf verletzt. Er wurde von einem Auto angefahren – der Fahrer machte sich jedoch aus dem Staub.

Gelsenkirchen: Unbekannter fährt 21-Jährigen an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 6. Februar, einen 21 Jahre alten Gelsenkirchener beim Ausparken angefahren und leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf. Vermutlich fuhr der Gesuchte, so berichtet die Polizei, einen älteren schwarzen Audi A 4 Kombi.

Unfallfahrer trug eine grüne Kappe

Der Fahrer soll etwa 19 Jahre alt sein und zur Tatzeit eine grüne Kappe getragen haben. Zudem soll eine junge Frau zu dem Mann ins Auto gestiegen sein. Der Geschädigte ging nach dem Vorfall selbst in ein Krankenhaus und ließ sich ambulant behandeln.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise: 0209 365-6231 oder -2160.

