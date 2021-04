Gelsenkirchen: Unbekannte werfen Steine auf Schiff

Symbolbild: Der Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Unbekannte Jugendliche sollen in Gelsenkirchen Steine auf ein Schiff geworfen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (20. April) haben unbekannte Jugendliche in Gelsenkirchen laut Polizei Steine auf ein Schiff geworfen. Das Schiff war auf dem Rhein-Herne-Kanal unterwegs, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Demnach sollen sich die Jugendlichen um 15:55 Uhr auf einer Brücke an der Kurt-Schumacher-Straße aufgehalten haben. Beschädigt wurde bei den Würfen nichts. Einer der Jugendlichen soll ein gelbes Shirt getragen haben. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei dem zuständigen Kommissariat der Polizei für Wasserschutzangelegenheiten in Duisburg unter der 0203 2800 melden.