Gelsenkirchen: Unbekannte Täter beschädigen Linienbusscheibe

Unbekannte Täter haben in Gelsenkirchen-Rotthausen einen Linienbus beschädigt (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Rotthausen. Unbekannte Täter haben in Gelsenkirchen-Rotthausen einen Linienbus beschädigt. Jetzt bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger um Hilfe.

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Tätern, die am Sonntagnachmittag in Rotthausen einen Linienbus beschädigt haben.

Die bislang noch unbekannten Tatverdächtigen hatten die Scheibe des Busses am Sonntag gegen 15.40 Uhr in Höhe der Haltestelle Hilgenboomstraße beschädigt. Der Fahrer des Busses hatte einen lauten Knall gehört. Daraufhin hielt er an, begutachtete den Schaden und rief die Polizei. Die Beamten konnten allerdings weder ein Tatmittel noch Tatverdächtige ausfindig machen.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach den Tätern

Die Polizei Gelsenkirchen bittet jetzt um Mithilfe: Hinweise nehmen die Beamten unter 0209 365-6260 oder 0209 365-2160 entgegen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen