Gelsenkirchen: Unbekannte Einbrecher erbeuten Zigaretten

In einen Supermarkt stiegen Einbrecher in Gelschenkirchen-Schalke ein.

Gelsenkirchen-Schalke. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen für einen Einbruch in einen Supermarkt in Schalke-Nord am Wochenende

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Alfred-Zingler-Straße Zeugen der Tat. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 21.15 Uhr am Freitagabend, 5. Juni, bis um 6.20 Uhr am frühen Samstagmorgen, 6. Juni, Zugang zu dem Geschäft im Stadtteil Schalke-Nord. Dort brachen die Täter Hängeregale auf und entwendeten Zigaretten und Rasierer.

Hinweise an die Kripo

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder unter -8240 (Kriminalwache) zu melden.