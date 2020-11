Gelsenkirchen: Unbekannte brechen mehrere Gartenlauben auf

Einbruch in der Kleingartenanlage am Trinenkamp in Bismarck – die Polizei Gelsenkirchen bittet nun um Mithilfe.

Gelsenkirchen-Bismarck. Am Sonntag haben Unbekannte mehrere Lauben in einer Kleingartenanlage in Bismarck aufgebrochen. Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Sonntag, 22. November, zwischen 10 und 13 Uhr mehrere Gartenlauben oder Geräteschuppen in einer Kleingartenanlage am Trinenkamp in Bismarck aufgebrochen. In einigen Fällen blieb es lediglich beim Versuch.

Werkzeuge gestohlen und Sachschäden hinterlassen

Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Werkzeuge und hinterließen Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu den Taten und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.