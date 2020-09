Gelsenkirchen: Unbekannte brechen in 24 Gartenlauben ein

Gelsenkirchen. Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Samstagnacht in Gartenlauben in Bismarck und Erle eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in den Nächten zwischen Donnerstag, 10. September, und Samstag, 12. September, zahlreiche Gartenlauben und Geräteschuppen aufgebrochen. Tatorte waren die Kleingartenanlagen an der Grimberger Allee in Bismarck und an der Mühlbachstraße in Erle.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen die Einbrecher in mindestens zwölf Lauben an der Grimberger Allee ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in weitere zwölf Gartenhäuser in der Anlage an der Mühlbachstraße eingebrochen.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen

Die Einbrecher stahlen unterschiedliche Gegenstände, teilweise zerstörten sie aber auch nur die Einrichtung oder es blieb bei einer Versuchshandlung. Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.