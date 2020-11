Gelsenkirchen: Unbekannte brechen Autos in Schalke auf

Gelsenkirchen-Schalke. In der Nacht zu Donnerstag haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Autos in Gelsenkirchen-Schalke aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 25. November, auf Donnerstag, 26. November, mindestens sieben Autos in Gelsenkirchen-Schalke aufgebrochen. Die Täter schlugen an den Fahrzeugen Dreiecksfenster ein, erbeuteten unterschiedliche Gegenstände und hinterließen Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

Gelsenkirchen: Wo die aufgebrochenen Autos standen

Die Fahrzeuge standen unter anderem auf der Grillostraße, Liebfrauenstraße, Rheinischen Straße, Liboriusstraße und der Blumendelle, Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.