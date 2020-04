Gelsenkirchen: Umfrage zu Mobilität und Klimakonzept

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener SPD-Politiker Manfred Leichtweis wirbt dafür, dass sich Bürger einer Befragung zu Mobilität und Klimakonzept beteiligen.

Der Gelsenkirchener Umweltausschussvorsitzende Manfred Leichtweis (SPD) fordert die Bevölkerung dazu auf, sich an den Befragungen der Stadt zu den Themenkomplexen Masterplan Mobilität und Klimaschutzkonzept 2030/2050 zu beteiligen.

„Klimaanpassung, Klimaschutz, Mobilitäts- und Energiewende sind trotz Coronakrise weiterhin wichtige Themen der Kommunalpolitik“, teilte der Klima- und Umweltausschussvorsitzende der Stadt Gelsenkirchen Manfred Leichtweis in einer Erklärung mit und ergänzte: „Im Moment diskutieren wir richtigerweise alle über Corona und die Politik, Gesellschaft und Verwaltung tun gut daran, diese Krise so schnell und so gut wie möglich zu meistern.“

Klimaschutz, Mobilitäts- und Energiewende Top-Themen auf der Agenda

Allerdings erledigten sich deshalb andere Themen nicht von selbst, so Leichtweiß weiter. Die Menschen wollten weiterhin überzeugende Antworten auf die Frage, wie wir auch die Zukunftsthemen bewältigen. „Und dabei müssen Klimaanpassung, Klimaschutz, Mobilitäts- und Energiewende ganz vorne auf der Agenda stehen.“

Deshalb begrüßt der SPD-Politiker die Fragebogenaktion der Stadt Gelsenkirchen zu den Themenkomplexen Mobilität und Klimaschutz. Unter www.gelsenkirchen.de/klimakonzept und www.gelsenkirchen.de/zukunftsmobilität können sich Bürger an der Befragung beteiligen: „Machen Sie mit und bringen Sie ihre guten Ideen und Anregungen in die Diskussion ein“, warb Manfred Leichtweis abschließend.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook