Gelsenkirchen: Uhr und Leuchter erzählen NS-Geschichte

Gelsenkirchen-Ückendorf. Eine Ausstellung im Gelsenkirchener Wissenschaftspark lädt zur Zeitreise an NS-Gedenkstätten. Erler Einrichtung ist mit Wand-Inschrift vertreten.

Brotmaschine, Taschenuhr und Leuchter haben auf den ersten Blick so gar nichts miteinander gemeinsam. Dass sie aber ganz persönliche Geschichte(n) aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählen, lässt sich derzeit im Wissenschaftspark besichtigen: „Mehr als man kennt, näher als man denkt – Objektgeschichten aus Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen“ lautet der Titel einer Wanderausstellung, die dazu einlädt, an den 29 Erinnerungsorten auf Zeitreise zu gehen. Und womöglich in Erle damit zu beginnen.

Noch bis zum 3. März zeigt das gemeinsame Projekt der Landeszentrale für politische Bildung NRW und des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte NRW auf großformatigen Infotafeln Exponate, die in den 29 NS-Gedenkstätten präsentiert werden und Geschichte buchstäblich begreifbar machen.

Infotafel zeigt „meterhohes NS-Manifest“ in Gelsenkirchener NS-Dokumentationsstätte

Gelsenkirchens Einrichtung an der Cranger Straße 323 ist mit einem Foto der Wand-Inschrift vertreten, welche nach ihrer Entdeckung 1986 überhaupt erst zum Aufbau der Gedenkstätte veranlasste: das 25-Punkte-Programm der NSDAP, verfasst 1920 und aufgebracht nach dem Bezug des Obergeschosses durch Ortsgruppenleitung Buer-Erle und SA 1933. Es listet Ziele wie ein Großdeutsches Reich, die Aufhebung des Versailler Vertrags und den Aufbau eines autoritären Staates mit zensierter Presse und Literatur auf und enthält antisemitische Punkte wie die Ablehnung einer deutschen Staatsbürgerschaft für Juden – ein „meterhohes Manifest“.

Andere Ausstellungsstücke im Wissenschaftspark sind eher persönlicher Natur: Da ist etwa die Brotmaschine, die Grete Hertz aus Petershagen 1942 an ihren Nachbarn verlieh – und nie wieder zurückbekommen sollte: Sie wurde vermutlich im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Das Küchengerät aber hob der Nachbar für die Familie auf, seine Nachfahren überließen es der Alten Synagoge Petershagen. Heute erzählt die Brotmaschine eine Geschichte von Nachbarschaft, Vertrauen und Erinnerung an eine dunkle Zeit.

Gelsenkirchener Schau präsentiert Vielfalt der NS-Dokumentationsstätten in NRW

In Bildern zu sehen und erläutert werden darüber hinaus etwa eine Taschenuhr mit Gravur aus Dortmund, die an ein besonderes Treffen erinnert, eine Schabbat-Lampe aus Dorsten, ein tragbarer Stapeldrucker aus Duisburg, mit dem Flugblätter für den Widerstand vervielfältigt wurden, sowie Mosaiksteine der Essener Synagoge, die ein Kind am Tag nach der Pogromnacht aus den Fenstersplittern zusammensammelte und wie einen Schatz aufbewahrte.

„Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die die Erinnerungsorte in NRW sind“, freut sich Dr. Daniel Schmidt als Vorsitzender des Instituts für Stadtgeschichte und Leiter der NS-Gedenkstätte über die Gelegenheit, auf die NS-Gedenkorte als Lern- und Erinnerungs-Einrichtungen aufmerksam zu machen.

Die Präsentation ist noch bis Freitag, 3. März, in der Arkade des Wissenschaftsparks, Munscheidstraße 14, montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

