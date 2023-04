Gelsenkirchen: Üppiger Fund bei Routinekontrolle der Polizei

Gelsenkirchen-Schalke. Was mit einer Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen-Schalke begann, mündete am Karfreitag in eine lange Liste von Straftaten. Was die Polizei fand.

Die Liste der Straftaten des 29-jährigen Autofahrers, den eine Gelsenkirchener Polizeistreife am Freitagmorgen auf der Unkelstraße in Schalke kontrollierte, ist lang. Zunächst stellten die Beamte bei der Kontrolle starken Marihuana-Geruch im Pkw fest. Nachdem sie eine richterliche Anordnung zur Durchsuchung des Pkw eingeholt hatten, untersuchten sie das Fahrzeug gründlich und darin neben zwei Joints und acht Gramm Marihuana in einer Druckverschluss-Tüte auch drei große Kartons mit insgesamt 152 Cannabis-Pflanzen.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Auf der Wache später stellte sich heraus, dass er falsche Personalien angegeben hatte und gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und stand offenbar auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Den 29-jährigen erwartet nun neben der Vollstreckung der Haftbefehle ein weiteres ausgedehntes Strafverfahren wegen Besitzes von und Handel mit Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Urkundenfälschung.

