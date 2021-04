Gelsenkirchen-Ückendorf: 13-Jährige stürzt von Strommast

Gelsenkirchen. Etwa fünf Meter tief ist ein 13-Jähriges Mädchen von einem Strommast in Gelsenkirchen-Ückendorf gefallen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine 13-Jährige ist am Samstagnachmittag (24. April) aus fünf Metern von einem Strommast in Gelsenkirchen-Ückendorf gestürzt. Sie musste nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht werden, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Warum sie zuvor auf den Strommast in der Parkanlage an der Rheinelbe-Straße – hier war sie mit Freunden unterwegs – geklettert war, ist bislang nicht geklärt worden.

