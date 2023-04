Gelsenkirchen: Überfall mit Schusswaffe auf Supermarkt

Die Polizei fahndet nach dem Mann, der am Donnerstagabend mit vorgehaltener Waffe einen Supermarkt in Gelsenkirchen-Scholven überfallen hat.

Gelsenkirchen. Mit vorgehaltener Waffe überfiel ein Unbekannter in Gelsenkirchen-Scholven am Donnerstagsabend einen Supermarkt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, betrat ein maskierter Täter mit bereits gezogener Schusswaffe – laut Polizei einem Revolver ähnlich – die Filiale des Rewe-Supermarktes an der Feldhauser Straße in Scholven. Er bedrohte damit umgehend eine Kassiererin. Als diese nicht sofort die Kasse öffnete, hebelte der Täter mit einem mitgebrachten Werkzeug die Schublade auf, raffte das Bargeld daraus zusammen und steckte es ein. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung.

Der Täter war männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlank, hatte eine helle Hautfarbe und sprach akzentfrei deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen klobigen Schuhen. Zudem trug er eine schwarze Sturmmaske. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, die Kriminalwache der Polizei Gelsenkirchen zu kontaktieren unter der Rufnummer 0209/365-8240.

