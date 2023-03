Gelsenkirchen: TV-Köchin deutet Fast Food für Schulkiosk neu

Gelsenkirchen-Horst. Fix, gesund, bezahlbar: Pia-Engel Nixon macht Gesamtschülern in Gelsenkirchen-Horst vitaminreiche Ernährung schmackhaft. Beitrag für Wettbewerb.

Schokoriegel, Kuchen mit klebrigem Zuckerguss und süße Limo: Was in Schulkiosks angeboten wird, ist oft wenig gesund. Dass es auch anders geht, will die Gesamtschule Horst nun unter Beweis stellen. Mit professioneller Unterstützung der TV- und Event-Köchin Pia-Engel Nixon zauberten Fünftklässler jetzt sieben Gerichte, die fix gekocht und noch schneller vertilgt sind – Lerneffekt inklusive: Fast Food kann gesund und köstlich sein!

Ein fröhliches Gewusel herrscht an diesem Morgen in der Küche des Gesamtschul-Standorts an der Devensstraße: 27 Mädchen und Jungen in Kochschürzen arbeiten an sieben Stationen, schnippeln Salatblätter klein, rühren frische Kräuter in Hummus oder spülen Schüsseln. Jeder will schließlich einen guten Eindruck bei Profi-Köchin Nixon hinterlassen, die Hauswirtschafts-Lehrer Martin Sturm über gemeinsame Bekannte für dieses Event gewinnen konnte.

Gelsenkirchener wollen Koch-Event mit TV-Köchin Nixon bei Schulwettbewerb einreichen

Veggie-Wraps mit Hummus und Salat standen ebenso auf dem Programm wie Cookies oder Gemüse-Muffins. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Hauswirtschaft macht soo viel Spaß heute. Alle freuen sich und arbeiten mit“, berichtet Tasnim (11) aufgeregt. Kein Wunder, dass alle so motiviert sind. Handelt es sich doch um ein Gemeinschaftsprojekt, mit dem sich die 5.5 an dem Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ zur ökologischen Landwirtschaft und Ernährung beteiligen will. „Wenn wir gewinnen, gibt’s eine Klassenfahrt nach Berlin“, erzählt Hafsa (10).

Was für die Kinder ein Highlight im Schulalltag ist, davon sollen auch die übrigen Schülerinnen und Schüler profitieren: „Wir hoffen, mit selbst zubereiteten frischen Gerichten einen Schulkiosk von Schülern für Schüler bestücken zu können, der dann zwei-, dreimal die Woche die Produkte verkaufen soll“, so Lehrer Sturm. Details müssten aber noch abgeklärt werden.

TV-Köchin will Gelsenkirchener Schülern gesunde Ernährung mit Spaß vermitteln

Dass die sieben Fast-Food-Artikel gut ankommen, daran haben zumindest die Nachwuchs-Köche keinerlei Zweifel: die Frühstücksbrötchen mit selbst verfeinertem Frischkäse, Sandwiches mit luftiger Thunfisch-Creme, Veggie-Vollkorn-Wraps mit Hummus und knackigem Gemüse und Gemüse-Muffins „schmecken superlecker“, schwärmt Tasnim. Auch von den Cookies mit Haferflocken und Früchten sowie den Schoko-Erdnuss-Energy-Balls sind die Kinder begeistert.

Profi-Köchin Nixon wundert das nicht. Sie hat die Rezepte mitgebracht. „Sie sollten gesund, einfach umzusetzen und bezahlbar sein“, erklärt die einstige Pächterin des Golfclubs Haus Leythe (2016-2018), die nach der Geburt ihrer Zwillinge als TV-, Show-, und Eventköchin tätig ist.

Ihr ist es ein Anliegen, „schon Kindern gesunde Ernährung mit Spaß zu vermitteln“, die auch nicht zu teuer sein darf. So liegen die Preise für die zubereiteten Gerichte zwischen 0,50 und 1,50 Euro. Wie die Zielgruppe sie beurteilt, wird sich zeigen: Am Folgetag sollen die Leckereien verkauft werden, das Feedback dürfte es dann sofort geben.

