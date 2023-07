Gelsenkirchen: Tuning-Mofa doppelt so schnell wie erlaubt

Gelsenkirchen-Schalke. Aufgeflogen ist ein Gelsenkirchener mit seinem stark frisierten Roller. Ausgerechnet vor einer Polizeistreife war der 60-Jährige viel zu schnell.

Alter schützt vor Torheit nicht: Diese Redensart bewahrheitete sich in Gelsenkirchen, als ein Mofa auffällig schnell vor einer Polizeistreife vor sich hin knatterte.

Gelsenkirchener auf getuntem Mofa unterwegs – 60-Jähriger hat keinen Führerschein

Der Polizeibeamten schöpften am Montag, 17. Juni, Verdacht, dass es bei dem fahrbaren Untersatz nicht ganz mit rechten Dingen zugehen könnte. Gegen 9.15 Uhr hielten sie daher den verdächtigen Mofafahrer an der Kurt-Schumacher-Straße/Alfred-Zingler-Straße an. Denn das Mofa war mit mehr als 50 Stundenkilometern doppelt so schnell vor dem Einsatzwagen unterwegs, als es werksseitig eigentlich möglich sein sollte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Verkehrskontrolle ergab, dass das Fahrzeug umfangreich frisiert worden war. Zudem war 60-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Das Kleinkraftrad wurde zur Ermittlung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit und zur Feststellung aller Manipulationen sichergestellt und abgeschleppt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen