Gelsenkirchen: Trio entreißt Seniorin (74) Tasche im Flur

Drei flüchtige junge Männer haben am Freitag, 17. März, ein älteres Ehepaar verfolgt und im Hausflur die gehandicapte Ehefrau (Rollator) attackiert und beraubt.

Gelsenkirchen-Altstadt. Jugendliche habe ein älteres Ehepaar in Gelsenkirchen bis nach Hause verfolgt und der 74-jährigen Frau mit Gewalt die Tasche geraubt.

Drei flüchtige junge Männer haben am Freitag, 17. März, laut Polizei Gelsenkirchen ein älteres Ehepaar verfolgt und im Hausflur die gehandicapte, auf einen Rollator angewiesene Ehefrau attackiert und beraubt.

Räuber schubsen Gelsenkirchenerin (74) im Flur und flüchten mit ihrer Einkaufstasche

Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 18.40 Uhr mit ihrem Ehemann zu Fuß nach Hause unterwegs. Vor ihrem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße standen drei Jugendliche, an denen das Paar vorbeiging, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen.

Die unbekannten Jugendlichen folgten den Gelsenkirchenern bis in den Hausflur, schubsten die 74-Jährige gegen die Wand und stahlen ihr Einkaufstasche, die um ihren Rollator hang. Das Räuber-Trio flüchtete mitsamt der Einkaufstasche, in der sich auch die Geldbörse der Frau befand, in Richtung Innenstadt.

Alle Unbekannten sind etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hatten dunkle Haare. Der Tatverdächtige, der die Handtasche entriss, trug zudem einen blauen Trainingsanzug mit roten Streifen und hatte sich die Kapuze über den Kopf gezogen. Der zweite Verdächtige trug einen weißen Trainingsanzug.

Hinweise zu den gesuchten Tätern an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

