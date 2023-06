Gelsenkirchen: Trio beraubt Zwölfjährigen nach Training

Jugendliche Räuber haben in Gelsenkirchener wieder zugeschlagen.

Gelsenkirchen-Erle. Jugendliche Täter haben in Gelsenkirchen einen Teenager beraubt. Die Polizei sucht drei Verdächtige, wenig älter als das Opfer.

Jugendliche Räuber haben in Gelsenkirchener wieder zugeschlagen. Opfer wurde ein Zwölfjähriger.

Trio raubt Zwölfjährigem in Gelsenkirchen Mobiltelefon und Bargeld

Der Jugendliche wartete am Donnerstag, 1. Juni, nach dem Fußballtraining gegen 16.20 Uhr an der Oststraße in Erle auf seine Mutter, als drei Jugendliche auf ihn zukamen, ihn festhielten und ihm unter Androhung von Gewalt sein Mobiltelefon und einige Münzen Bargeld raubten.

Anschließend entfernten sich die Täter über einen angrenzenden Schulhof. Der von dem Geschädigten zur Hilfe gerufene Fußballtrainer alarmierte anschließend die Polizei.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 20 Jahre alt. Zwei von ihnen hatten schwarze T-Shirts an, der dritte einen grauen Pullover. Zudem hatte einer von ihnen lockige schwarze Haare. Die anderen beiden hatten kurze, schwarze Haare.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen