Gelsenkirchen: Trinkhallenräuber bedroht Frau mit Messer

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat laut Polizei am Ostersonntag, 12. April 2020, gegen 14.20 Uhr eine Trinkhalle auf der Bergmannstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf überfallen und Bargeld erbeutet.

Verkäuferin mit Messer bedroht: „Geld“

Der Unbekannte betrat nach Polizeiangaben gegen 14.20 Uhr die Trinkhalle an der Bergmannstraße in Ückendorf und bedrohte eine 52 Jahre alte Verkäuferin mit den Worten „Geld“ mit dem Messer und flüchtete anschließend von der Bergmannstraße in Richtung Bochumer Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8110 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 an.

