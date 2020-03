Gelsenkirchen: Trickdiebe stehlen Seniorin (79) Münzsammlung

Gelsenkirchen-Beckhausen. Die Polizei Gelsenkirchen spricht vom „Zetteltrick“ und sucht eine etwa 30-jährige Trickdiebin. Einer Seniorin wurde die Münzsammlung gestohlen.

Mit dem „Zetteltrick“ erbeuteten Trickdiebe am Freitagnachmittag, 27. März, Münzen in einer Wohnung an der Flurstraße in Gelsenkirchen-Beckhausen.

Gegen 16.30 Uhr wurde die 79-jährige Wohnungsinhaberin von einer Unbekannten angesprochen. Sie gab vor, einen Zettel für eine Nachbarin hinterlegen zu wollen. Die Seniorin nahm die Frau mit in die Küche, die Wohnungstür blieb offen stehen. In der Küche beschrieb die Unbekannte im Beisein ihres Opfers einen Zettel. Nach etwa zehn Minuten verließ sie die Wohnung wieder. Etwas später bemerkte die 79-Jährige, dass wohl noch eine andere Person ihre Wohnung durch die offenstehende Tür betreten hatte. Im Schlafzimmer standen Schubladen offen und es fehlten Sammlermünzen aus einer Schatulle.

Die Polizei sucht jetzt nach einer etwa 30 Jahre alten Frau. Sie ist schlank, hatte dunkle lange Haare und sprach schlecht Deutsch. Hinweise auf die Trickdiebe nehmen die Ermittler unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.