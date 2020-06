Gelsenkirchen: Travestie-Show mit Gala-Dinner am 3. Juli

Eine Travestieshow mit Antonella Rossi plus Gala-Dinner erwartet alle neugierigen Besucher am Freitag, 3. Juni, in der Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen-Feldmark.

Gelsenkirchen-Feldmark. In der Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen-Feldmark steigt am Freitag, 3. Juli, eine Travestie-Show plus Gala-Dinner. Karten ab jetzt erhältlich.

Die Villa Stadtgarten verwandelt sich am Freitag, 3. Juli, in ein Revue-Haus: Dann gibt es in dem Gastronomiebetrieb an der Zeppelinallee 21 in der Feldmark zum ersten Mal eine internationale Travestie-Dinner-Show zu erleben. Direkt aus dem „Pulverfass Cabaret“ in Hamburg kommt die Travestie-Ikone Antonella Rossi mit ihrem neuem Showprogramm „Funhouse“ nach Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Premiere von Antonella Rossi als Open-Air-Show

Das Publikum darf sich ab 18 Uhr auf eine Mischung aus Live-Gesang, Starparodien und ganz viel Comedy freuen. Mit im Gepäck wird Rossi über 30 Kostüme, 20 Paar hochhackige Pumps, 25 Perücken und opulente Federkrägen haben. Die Gelsenkirchen-Premiere der Künstlerin soll als Open-Air-Show steigen, so dass alle Corona-Verordnungen der Stadt Gelsenkirchen eingehalten werden können.

Tickets für Show plus Gala-Dinner gibt es für 39,90 Euro in der Villa Stadtgarten unter: 0171/299 65 53 oder im Internet unter www.villa-stadtgarten.de.