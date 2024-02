Gelsenkirchen: TikTok, Instagram und WhatsApp richtig nutzen

Gelsenkirchen TikTok, Instagram und YouTube sind beliebte Apps. Ein Workshop zeigt, wie man die Anwendungen nutzt. So meldet man sich an.

TikTok, Instagram und YouTube zählen zu den beliebtesten Apps. Auch Google Maps ist im Alltag ein verlässlicher Unterstützer, die Navigations-App berechnet beispielsweise immer die beste Route zu einem Ziel und berücksichtigt dabei die aktuelle Verkehrslage. Wofür man all diese digitalen Helfer und Anwendungen benutzt und wie man im Alltag sicher und effektiv mit ihnen umgeht, beantwortet der Workshop „Digital dabei“, der Ende Februar beginnt. Und so kann man sich noch anmelden.

Der fünfteilige Workshop findet ab dem 20. Februar in der Gelsenkirchener Lebenshilfe-Beratungsstelle (EUTB), Wiehagen 8–10, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt und bietet eine praxisnahe Möglichkeit, das Wissen rund um Handys, Tablets und die dazugehörigen Apps zu vertiefen.

Die Themen im Überblick:

20. Februar: Tablet-Nutzung mit YouTube und Spotify

27. Februar: Google richtig nutzen

5. März: WhatsApp: Tipps und Tricks

12. März: Mit Google Maps von A nach B

19. März: Instagram, TikTok und Co.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich telefonisch bei Tilo Kuhlmann unter der Rufnummer 0171 338 02 91 anmelden, per E-Mail an t.kuhlmann@sozialwerk-st-georg.de oder durch Eintrag in die Listen, die in der Beratungsstelle ausliegen.

„Digital Dabei“ setzt auf praxisnahe Schulungen und Wissensaustausch mit erfahrenen Medientrainern. Veranstalter ist das Sozialwerk St. Georg, das zuletzt noch mit einem Gerät für Schlagzeilen sorgte, das aus Bewegungen Musik macht, sogar nur mit einem Augenzwinkern. Gefördert wird das Projekt „Digital Dabei“ von der Aktion Mensch. Weitere Informationen im Internet auf www.gemeinsam-anders-stark.de

