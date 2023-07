Gelsenkirchen: Ticketkontrolle im Linienbus völlig eskaliert

Gelsenkirchen. Ein Jugendlicher wird in einem Gelsenkirchener Linienbus ohne gültiges Ticket ertappt. Danach rastet er aus. Das sind die Folgen der Eskalation.

Die Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus in Gelsenkirchen-Heßler ist am Mittwochnachmittag derart eskalieret, dass die Polizei Gelsenkirchen eingreifen musste und am Ende zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden – darunter auch der 14-jährige Täter.

Jugendlicher zeigte ein Ticket vor, das ihm nicht gehörte

Was war genau geschehen? Laut Polizei sollte ein Jugendlicher am Mittwoch gegen 16.35 Uhr bei einer Kontrolle in einem Linienbus in Heßler seine Fahrkarte vorzeigen. Der Gelsenkirchener (14) zeigte der Kontrolleurin auch ein Ticket, das aber ganz offensichtlich nicht ihm gehörte. Als sie den Jugendlichen darauf ansprach, unternahm er einen Fluchtversuch und versuchte, durch die hintere Tür des Busses zu entkommen.

Da diese aber fest verschlossen war, schlug und trat der 14-Jährige auf die Scheiben der Tür ein, bis diese zu Bruch ging. Dabei verletzte der Jugendliche sich selbst, aber auch einen 28-jähriger Fahrgast aus Gelsenkirchen, der versucht hatte, den „Schwarzfahrer“ aufzuhalten. An der Bushaltestelle Jahnplatz nahmen alarmierte Polizeibeamte die Personalien des 14-Jährigen auf. Sowohl der Jugendliche als auch der Fahrgast wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

