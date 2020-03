Gelsenkirchen: Theater-Lustspiel steigt an zwei Spielorten

Melanie Gwizdek und Andreas Müller gehören zum Ensemble des Lustspiels „Das Heiratsinserat“, das ab 20. März in Gelsenkirchen an insgesamt fünf Spielabenden zu erleben ist.

Ückendorf/Buer. Das Theater-Lustspiel „Das Heiratsinserat“ ist Ende März gleich an zwei Gelsenkirchener Spielorten zu sehen. Premiere am 20. März in Ückendorf.

Die Theatergesellschaft Preziosa 1883 wird ab Freitag, 20. März, das Lustspiel „Das Heiratsinserat“ an zwei Gelsenkirchener Spielorten auf die Bühne bringen. Die Premiere sowie zwei weitere Aufführungen steigen in der Gesamtschule Ückendorf (Bochumer Straße 190), zu sehen ist das Stück danach auch noch zweimal in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums in Buer.

„Das Heiratsinserat“ stammt aus der Feder des Autoren Hermann Kugelstadt. Zur Handlung: Walter hat es satt. Seine Frau Martha kümmert sich mehr um ihren 40-jährigen Single-Bruder Emil als um ihn. Das kann so nicht weitergehen! So gibt er heimlich eine Heiratsanzeige für seinen Schwager auf. Ein verzweigtes, chaotisches und amüsantes Verwechslungsspiel nimmt danach seinen Lauf. Die Regie führt Manfred Fuhrmann. Zum Ensemble gehören: Melanie Gwizdek, Andreas Müller, Christina Piotrowicz, Jutta Wowro und Tom Scholz.

Kartenvorverkauf ist im Internet und in einigen Geschäften möglich

Zu sehen in der Aula der Gesamtschule Ückendorf: 20.-22. März (Freitag: 20 Uhr, Samstag: 19 Uhr, Sonntag: 17 Uhr) sowie am Max-Planck-Gymnasium Buer (Samstag, 28. März, 19 Uhr sowie Sonntag, 29. März, 17 Uhr). Tickets im Vorverkauf (neun Euro): Touristinfo im Hans-Sachs-Haus, Lotto Weißkirch (Am Dördelmannshof 2), Lotto Vetter (Ückendorfer Straße 97), Buchhandlung Kottmann (Neumarkt 1 und Nienhofstraße 5), Schuhhaus Bednarz (Cranger Straße 132) oder online: www.preziosa.de.