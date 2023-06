Gelsenkirchen: Teenager stehen „Schmiere“ bei Raubversuch

Raubzüge (Symbolbild) von oder bei Teenagern halten weiter an in Gelsenkirchen. Dieses Mal geriet ein 13-Jähriger ins Visier krimineller Jugendlicher.

Gelsenkirchen-Schalke. Wieder ist ein Teenager Opfer von jugendlichen Räubern geworden. Ein 13-Jähriger ist auf dem Schulweg in Schalke angegriffen worden.

13-Jähriger in Schalke angegriffen – Kinder stehen für Komplizen „Schmiere“

Der 13-jährige Schüler war laut Polizei am Montag, 5. Juni, gegen 9.30 Uhr auf dem Weg zur Turnhalle auf der Grenzstraße in Schalke, als er plötzlich von einem Unbekannten mehrfach geschlagen wurde. Danach durchsuchte der Unbekannte den Rucksack des 13-jährigen Gelsenkircheners nach Wertgegenständen, stahl jedoch am Ende nichts. Während der Tat hielten sich sowohl ein Junge als auch ein Mädchen am Tatort auf, die augenscheinlich „Schmiere“ gestanden haben.

Der 13-Jährige wurde bei dem Raubversuch leicht verletzt und meldete sich im Anschluss bei seinen Eltern und der Schulleitung.

